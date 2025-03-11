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11 Mar 2025 21:33

ABD'den yeni iddia: İran'ın petrol ihracatını bir damlaya düşüreceğiz

ABD'den yeni iddia: İran'ın petrol ihracatını bir damlaya düşüreceğiz

ABD yönetimi 2018 yılından beri İran'ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, "İran'ın petrol ihracatını bir damlaya düşüreceğiz.'' dedi.

ABD, Batı Asya’daki hegemonya politikalarını sürdürmek adına İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmaya hazırlanıyor.

ABD'nin ekonomi odaklı yayın organı Bloomberg, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile yaptığı röportaja dayandırarak Trump yönetiminin İran’ın petrol üretimine yönelik yaptırımları uygulamaya hazırlandığını yazdı.

Chris Wright, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İran’ın petrol ihracatının büyük ölçüde düşürüldüğünü ileri sürdü.

ABD'li bakan, "İran'ın petrol ihracatını 1,5 milyon varilden bir damlaya düşürmeyi amaçlıyoruz. İran'ın petrol sektörünü ve drone üretim kapasitesini kapatacağız" iddiasında bulundu.

ABD Enerji Bakanı Wright, "Amacımız İran'ı fakirleştirmek" diye konuştu.

Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bennett, İran'ın petrol endüstrisini çökertmek ve ekonomisini sarsmak amacıyla tasarlanan yaptırımların devam edeceğini açıklamıştı.

News ID 1925179

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