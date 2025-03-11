ABD'den yeni iddia: İran'ın petrol ihracatını bir damlaya düşüreceğiz

ABD, Batı Asya’daki hegemonya politikalarını sürdürmek adına İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmaya hazırlanıyor.

ABD'nin ekonomi odaklı yayın organı Bloomberg, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile yaptığı röportaja dayandırarak Trump yönetiminin İran’ın petrol üretimine yönelik yaptırımları uygulamaya hazırlandığını yazdı.

Chris Wright, Trump’ın ilk başkanlık döneminde İran’ın petrol ihracatının büyük ölçüde düşürüldüğünü ileri sürdü.

ABD'li bakan, "İran'ın petrol ihracatını 1,5 milyon varilden bir damlaya düşürmeyi amaçlıyoruz. İran'ın petrol sektörünü ve drone üretim kapasitesini kapatacağız" iddiasında bulundu.

ABD Enerji Bakanı Wright, "Amacımız İran'ı fakirleştirmek" diye konuştu.

Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bennett, İran'ın petrol endüstrisini çökertmek ve ekonomisini sarsmak amacıyla tasarlanan yaptırımların devam edeceğini açıklamıştı.