Siyasi Analist: Batı'nın tehditleri El-Aksa TV'nin etkisini gösteriyor

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, yazar ve siyasi analist "Rafat Nebhan," Amerika ve Avrupa'nın El-Aksa TV'yi tüm uydu platformlarından kaldırma ve bu kanalı yayınlayan uydulara ağır cezalar uygulama kararını, kanalın Filistin'in işgale karşı mücadelesindeki önemli rolünün bir göstergesi olarak yorumladı. Nebhan, bu kararın, gerçekleri gizleme ve Gazze'deki soykırım suçlarını örtbas etme yönünde başarısız bir girişim olduğunu ve aynı zamanda Filistin anlatısının gücünü ve Siyonist anlatının çöküşünü gösterdiğini belirtti.

Nebhan, Filistin'in sadece işgalci rejime karşı değil, aynı zamanda Siyonist rejimi kuran Amerikan ve Avrupa destekçilerine karşı da bir savaş verdiğini vurguladı.

Nebhan, El-Aksa TV'nin misyonuna internet ve diğer platformlar üzerinden devam edeceğini öngörerek, Arap ve İslam ülkelerinin Filistinli gazetecileri desteklemesi ve onlara koruma sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

El-Aksa TV'nin tanıtımının önemine değinen Nebhan, izleyicileri bu kanalı tüm platformlarda ve küresel programlarda takip etmeye davet etti.