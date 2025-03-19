Galibaf, Nevruz Bayramı’nı mevkidaşlarına tebrik etti

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda Nevruz Bayramı’nın gelişini Türkiye, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Irak ve Hindistan meclis başkanlarına tebrik etti.

Meclis Başkanı Galibaf’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce yıllık geçmişe sahip Nevruz geleneği, zengin tarihi geçmişiyle milletlerimizin en önemli kültürel ve medenî miraslarından biridir ve bu bölgedeki ülkelerin ortak değerleri, idealleri ve birlikteliğinin bir sembolü olarak kabul edilir.

Dostane ve yakın ilişkilerin gelişmesinin önemine binaen, bu fırsatı değerlendirerek vurgulamak isterim ki İran İslami Şura Meclisi, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ve özellikle ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda ilişkilerin her yönüyle geliştirilmesi amacıyla komşularıyla her türlü parlamenter işbirliği ve istişareyi memnuniyetle karşılamaktadır."