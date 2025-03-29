Pezeşkiyan ile Erdoğan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezşkiyan, bugün öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etmek amacıyla yaptığı telefon görüşmesine cevaben, bu mübarek bayramı kutlayarak ve telefon görüşmesi için teşekkür ederek, "Umuyorum ki siz, Türkiye'nin Müslüman halkı ve tüm dünya Müslümanları, bu büyük bayramın hayır ve bereketlerinden nasiplenirsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, oruç tutanların ibadetlerinin kabul olmasını, dualarının gerçekleşmesini dileyerek, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkı için de aynı temennilerde bulundu.

Pezeşkiyan ayrıca şunları ekledi: "Umuyorum ki yakın bir zamanda yüz yüze görüşme fırsatı doğar ve ilişkilerimizi derinleştirmek ve güçlendirmek amacıyla karşılıklı ilgi alanlarımız ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunabiliriz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı ve halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Erdoğan da bu görüşmede "Allah'tan diliyorum ki bu bayram, İran'daki kardeşlerimiz ve dostlarımız ile tüm Müslüman milletler için mübarek ve hayırlarla dolu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki aylarda İran-Türkiye Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının yapılacağına değinerek, "Bu toplantıda, iki ülkenin karşılıklı ilgi alanları, bölgesel ve uluslararası konular hakkında detaylı görüşme ve istişarelerde bulunabiliriz." diye konuştu.