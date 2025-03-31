Ayetullah Hamanei: Siyonist Rejim Filistin'den silinmelidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Ramazan Bayramı namazının ardından konuşuyor.

Ayetullah Hamanei, konuşmasının başında Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ayetullah Hamanei ayrıca, İran halkının bu yıl ülke genelinde düzenlenen Uluslararası Kudüs Günü mitinglerine gösterdiği yoğun katılımı övdü.

Ayetullah Hamanei, bölgede devam eden Siyonist rejimin barbar eylemlerine değinerek, İsrail'in masum insanlara yönelik kan dökmesini Müslümanlar için acı bir olay olarak nitelendirdi.

İslam Devrimi Lideri, "Bu suç çetesi olan Siyonist rejimi, Filistin'den temizlenmelidir; ve Allah'ın lütfu ve kudretiyle temizlenecektir." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bu bölgede tek bir vekil güç vardır, o da yozlaşmış ve işgalci Siyonist rejimidir. Siyonist rejimi, sömürgeciler adına ülkelere saldırıyor."

İslam Devrimi Lideri, düşmanların İran'a kötülük yapmaya kalkışmaları halinde kesinlikle güçlü ve karşılıklı bir darbe alacaklarını belirterek, "Eğer ülke içinde fitne çıkarmaya çalışırlarsa, (İran) milleti bizzat onlara (gereken) cevabı verecektir."