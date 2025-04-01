Rusya'dan Trump'ın İran tehdidine tepki: Bölge için felaket olur

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bombalama tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi.

ABD'nin İran'ın nükleer sorunu konusunda anlaşma sağlanamaması halinde İran'ı bombalama tehdidinde bulunmasını “uygunsuz” olarak değerlendiren Ryabkov, "Tehditler ve uyarılar duyuyoruz ama bu yöntemler yanlıştır ve bunları İran tarafına karşı bir baskı aracı olarak değerlendiriyoruz.Bu tür yöntemler durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Biz alternatif bir çözüm öneriyoruz. Rusya her zaman güce dayalı çözümlere ve saldırılara karşı olmuştur” dedi.

Sergey Ryabkov, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasının bölge için "felaket" yaratabileceğini ifade etti.

"Hala zaman varken makul bir anlaşmaya varmak için çabalarımızı artırmalıyız" diyen Rus yetkili, ülkesinin Washington, Tahran ve bu konuda yer alan tüm taraflara yardım etmeye ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.