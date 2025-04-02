Pezeşkiyan: İslam ülkeleri Filistin'e yönelik suçları durdurabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said telefon görüştü. Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, Tunus hükümeti ve halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bölgedeki gelişmelere değinen Pezeşkiyan, "Tunus hükümetinin ve halkının, Gazze ve Filistin'deki mazlum ve savunmasız halkın haklarını desteklemede sergilediği insani ve İslami duruşlarını takdir ediyoruz. İslam ülkelerinin Filistin'e yönelik suçları durdurabileceğine inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile telefonda görüştü.