İran'dan Avrupa'nın İsrail'e karşı müsamahalı yaklaşımına eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Avrupa'nın İsrail rejimine karşı müsamahalı yaklaşımını eleştirdi.

Bekayi'nin paylaşımında, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist rejim yetkilileri hakkında verdiği tutuklama kararı, Gazze'deki soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik dünya genelinde duyulan öfkenin bir yansımasıdır. Aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve Filistin halkına karşı işlenen korkunç suçlara karşı cezasızlığın sona erdirilmesi yönünde güçlü bir uluslararası talebin ifadesidir” denildi.

Bekayi, Avrupa’nın, İsrail rejimine karşı müsamahalı davranarak ahlaki itibarını daha da sorgulanır hale getirdiğini ve tarihin yanlış tarafında durduğunu vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü ayrıca, “Aslında Avrupa bu tutumuyla hukukun üstünlüğü ilkesine saygısızlık ediyor, adalet idealini çiğniyor ve cezasızlığı — masum kurbanlar ve tüm insanlık için ölümcül sonuçlarıyla birlikte — güçlendiriyor. Bu da hukuksuzluğun normalleştirilmesi ve suçun meşrulaştırılması anlamına geliyor” ifadesini kullandı.