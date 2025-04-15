  1. İran
15 Nis 2025 20:06

İran'da Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İran'da Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İran'da Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen “Verdiğim Söze Bağlıyım” yürüyüşü gerçekleştirildi.

İran'ın kutsal kenti Kum'da Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen “Verdiğim Söze Bağlıyım” yürüyüşü gerçekleştirildi.

İran'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İran'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İran'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Etkinlikte yüzlerce kişi Filistin’e destek mesajı verdi.

News ID 1926060

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler