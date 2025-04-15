İran'da Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İran'ın kutsal kenti Kum'da Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen “Verdiğim Söze Bağlıyım” yürüyüşü gerçekleştirildi.
Etkinlikte yüzlerce kişi Filistin’e destek mesajı verdi.
İran'da Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen “Verdiğim Söze Bağlıyım” yürüyüşü gerçekleştirildi.
İran'ın kutsal kenti Kum'da Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen “Verdiğim Söze Bağlıyım” yürüyüşü gerçekleştirildi.
Etkinlikte yüzlerce kişi Filistin’e destek mesajı verdi.
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