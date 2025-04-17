Pezeşkiyan: Suudi Arabistan'ı kardeş ülke olarak görüyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile Tahran'da görüştü.

İslam ülkelerinin birliğinin, bölgede barış, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması için gerekli bir şart olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Pezeşkiyan, "Bereketli topraklarda, kıbleleri, kitapları ve dinleri aynı olan milletlerin, çatışma ve yoksulluk içinde olması üzücüdür. Bu durum İslam ümmetine yakışmıyor" dedi.

Pezeşkiyan "İslam ülkelerinin liderleri ortak bir iradeyle diğer toplumlar için ilham verici bir birlikte yaşama, refah ve ilerleme modeli ortaya koyabilirler. İran, Suudi Arabistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye ve ikili iş birliğini diğer İslam ülkelerine yaymaya tamamen hazırdır." İfadesini kullandı.

Gazze'deki son gelişmelere değinen Pezeşkiyan" İslam ülkeleri birlik içinde olursa İsrail'in böyle suçlar işlemeye gücü olmaz" şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan ayrıca Suudu Arabistan'ı kardeş ülke olarak gördüklerini belirtti.

Suudi Savunma Bakanı da Suudi liderlerin en kısa zamanda İran'ı ziyaret etmek istediklerini açıkladı.

Suudi Bakan "Gazze ve Filistin'deki gelişmeler konusunda İran ve Suudi Arabistan'ın pozisyonları örtüşüyor. Siyonist rejimin Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'deki eylemleri, rejimin bölgedeki boşlukları istismar etme çabasını ortaya koymaktadır" dğerlendirmesinde bulundu.