Araştırma: Erdoğan seçmeninin yüzde 25’ini kaybetti

AREA Araştırma Şirketi yöneticisi Murat Karan, nisan ayında yaptıkları kamuoyu yoklamasına göre; Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son seçimden bu yana seçmeninin yüzde 25’ini kaybettiğini belirtti.

Karan, bu sonucun ortaya çıkmasında, ekonomideki bozulma, Abdullah Öcalan’ın muhatap alınması ve yargının yıpratılmasının etkili olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; AREA üst yöneticisi Murat Karan, 2023 seçimlerine göre AKP’de yaklaşık yüzde 5, MHP’den ise yüzde 2,5’lik bir erimenin gözlendiğini anlattı.

Erdoğan’a oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 35,6, “vermem” diyenlerin yüzde 57,4, kararsızların ise yüzde 7 olduğunu belirten Karan, “Erdoğan, kendisine geçen seçimde oy vermiş seçmenin yüzde 25’ini kaybetmiş durumda. Erdoğan’a oy verme davranışı konusunda AKP seçmeninin büyük oranda sadakatini koruduğunu ancak MHP seçmeninde yüzde 30 düzeyinde düşüş olduğunu tespit ediyoruz” dedi.

"Erdoğan'ın oylarının erimesinin 3 ana nedeni var"

Karan, Erdoğan’a Cumhur İttifakı’ndan gelen oylardaki kaybının nedenlerini de anlattı. Karan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Desteğin erimesinde üç faktör var. Ekonominin içinde bulunduğu durum birinci neden. Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle hukuk devletine ve bağımsız yargıya olan güvenin sarsılması ikinci, Öcalan'ın muhatap kabul edilmesi ve DEM Parti ile yakınlaşılması ile yürütülen süreç ise üçüncü faktör.

Rakamsal düzeyde bakarsak AKP seçmeninin yüzde 38,4’ü, MHP seçmeninin yüzde 60,4’ü ekonomideki başarısızlığı ifade ediyor. Toplamda yargıya güvenmeyenlerin oranı yüzde 70,1. AKP seçmeninin yüzde 43,5’i, MHP seçmeninin yüzde 58’i yargıya ve mahkemelere güvenmiyor. Yine AKP seçmeninin yüzde 76,8’i, MHP seçmeninin yüzde 78,4’ü Öcalan’ın serbest bırakılmasına karşı. Bunlar, Erdoğan’ın Cumhur İttifakı tabanındaki oylarının erimesinin ana nedenleri.”

Kaynak: T24