Umman: İran-ABD görüşmeleri ivme kazanıyor

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da Umman aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin ikinci turu sona erdi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran-ABD görüşmelerini değerlendirdi.

Ummanlı bakan, "İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD heyeti başkanı Steve Witkoff'a bugün gerçekleştirilen son derece yapıcı görüşmelerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu görüşmeler ivme kazanıyor ve artık en düşük ihtimal bile mümkün." dedi.

Öte yandan Umman hükümeti, 26 Nisan'da İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelerin başkent Maskat'ta gerçekleştirileceğini teyit etti.

Umman Dışişleri Bakanlığı ise, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen dolaylı görüşmelerin ardından bir açıklama yaparak, iki tarafın adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşma imzalamayı hedeflediğini bildirdi.