İran'dan Roma'daki dolaylı müzakerelere dair açıklama

Açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımı ve Umman aracılığıyla İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan görüşmelerin ikinci turu sona erdi. Tarafların gelecek hafta yeni bir görüşme turu yapma konusunda mutabakata vardı.

Bu tur görüşmelerde, İran ve ABD müzakere heyeti, görüşmelerin genel çerçevesini çizerek, yaptırımların hafifletilmesi ve nükleer mesele alanındaki bazı önemli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, dolaylı müzakerelerin bir sonraki turunun gelecek cumartesi Maskat'ta devam etmesi konusunda anlaştı.” ifadesine yer verildi.

Yazılı açıklamada, İranlı ABD’li uzmanların “yaptırımların etkili bir şekilde ortadan kaldırılması” ve “İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin güven inşası” konularını görüşmek üzere Çarşamba günü bir araya geleceği aktarıldı.