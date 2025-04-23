Eski Cumhurbaşkanı Ruhani'den ''ABD ile müzakere'' yorumu

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelere değindi.

Ruhani, ''Müzakere fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.'' dedi.

Savaş tehdidinde bulunan Trump'ın tutumunu eleştiren Ruhan, ''Bahane arayan Trump'a fırsat verilmemeli. Netanyahu'nun bölgedeki mevcut durumu Siyonizm'in lehine ve İran halkı ile bölge ülkelerinin aleyhine kullanmasına izin verilmemeli." diye konuştu.

ABD ile dolaylı müzakerelerin ikinci turu 19 Nisan'da Umman'ın Roma Büyükelçiliğinde yapıldı.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Abbas Erakçi, Roma’daki Umman Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen ikinci tur dolaylı müzakerelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada, görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtmişti.

Dolaylı müzakerelerin üçüncü turunun önümüzdeki 26 Nisan'da gerçekleştirileceği belirtildi.

İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin ilk turu 12 Nisan'da Umman'ın ev sahipliğinde yapıldı.