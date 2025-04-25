Umman ve İtalya, İran-ABD müzakere sürecini görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ele alındı ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Taraflar, başta İran ile ABD arasındaki mevcut müzakereler olmak üzere, birçok bölgesel ve uluslararası konuyu değerlendirdi.

İtalya Başbakanı, Umman’ın diyalog ve diplomasi dilini tercih ederek bölge ve dünya genelinde güvenlik ve istikrarın temellerini güçlendirme konusundaki önemli rolünü takdir etti.

Umman Sultanı ise, geçtiğimiz Cumartesi günü Roma’da düzenlenen İran-ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turunun gerçekleştirilmesinde sağladığı etkili kolaylıklardan dolayı İtalya hükümetine teşekkür etti.

İran ve ABD arasındaki dolayılı müzakerelerin ilk turu, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff’un başkanlığında Maskat’ta, ikinci turu ise Roma’da gerçekleştirildi.

Müzakerelerin üçüncü turunun Cumartesi günü yapılması planlanıyor.