İran hükümet yetkilileri kan bağışında bulundu (+Video)

İran’ın Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen trajik patlama sonrası, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve bazı kabine üyeleri, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerini ileterek kan bağışında bulundular.

Cumartesi günü Şehit Recai Limanı’nda nedeni henüz bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

İran Kızılay kurumu Sözcüsü Müctabi Halidi, yaptığı açıklamada, meydana gelen büyük patlamada yaralı sayısının 1242’ye yükseldiğini duyurdu.