Ayetullah Hamanei Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti (+Video)

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri ile bu yıl kutsal toprakları ziyaret edecek hac adaylarını kabul etti.

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