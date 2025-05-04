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4 May 2025 10:07

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Ayetullah Hamanei Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti (+Video)

Ayetullah Hamanei Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti (+Video)

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerini kabul etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri ile bu yıl kutsal toprakları ziyaret edecek hac adaylarını kabul etti.

Ayrıntıları gelecek...

News ID 1926615

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