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4 May 2025 15:49

Amerikan hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşları askıya aldı

Amerikan hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşları askıya aldı

Amerikan hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle İsrail'e uçuşlarını askıya alıyor.

Arap medyasına göre, Amerikan hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle İsrail'e uçuşlarını askıya alıyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen saldırının hipersonik balistik füzeyle gerçekleştirildiğini doğruladı.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman'na yapılan füze saldırısı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığı belirtildi.

Yemen güçleri, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

News ID 1926631

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