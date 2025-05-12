Hizbullah lideri Suriye'ye birlik çağrısı yaptı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Naim Kasım, Şehit Seyyid Mustafa Bedreddin'i saygıyla yad ederek, ''Şehit Bedreddin siyasi ve stratejik bilince sahipti'' dedi.

Hizbullah liderinden Suriye halkına birlik çağrısı

Suriye’deki gelişmelere değinene Şeyh Naim Kasım, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Suriye halkını İsrail'in oradaki hedeflerine ulaşmasını engellemeye çağırıyoruz. Suriye halkının birleşmesini istiyoruz’’ ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, Gazze Şeridi’nin gösterdiği direnişi takdir ederek, ''Gazze, Mart ayından bu yana insanları sistematik olarak aç bırakarak soykırım uygulayan işgal rejimini rezil rüsva etti’’ açıklamasını yaptı.

''Netanyahu Gazze'de amacına ulaşamaz''

Naim Kasım sözlerine şöyle devam etti:

''Netanyahu, Filistinlileri hakkından mahrum bırakamaz, çünkü onlar onurlu kalabilmek için her şeyini feda ettiler. Savaşın üzerinden 1 yıl 7 ay geçmesine rağmen Netanyahu, Gazze'deki direnişi ortadan kaldırma hedefine ulaşamadı. Netanyahu'nun iktidarı devam etse bile Gazze’deki Filistin topraklarına el koyması mümkün değil.''

Şeyh Naim Kasım, Hizbullah’ın, İsrail rejiminin Lübnan topraklarını ilhak etmesini engellediğini kaydetti.

Direnişin asla düşmana boyun eğmeyeceğini vurgulayan Hizbullah Genel Sekreteri, ''Her zaman onurumuzu ve gururumuzu koruyacağız. Düşman direnişimiz ve fedakarlıklarımız karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır.'' diye konuştu.