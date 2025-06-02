UAEA'nın İran'a karşı son raporu bazı teknik konuları abartmaktadır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakamlığı Sözcüsü Bekayi, Kahire'de bulunan Dışişleri, Bakanı Abbas Erakçi'nin bıugün Mısırlı yetkililerler bir araya gelerek istişarelerde bulunacağını duyurdu.

Sözcü Bekayi, Erakçi'nin Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere yarın Beyrut'ta bulunacağını bildirdi.

Bekayi ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Umman'a yaptığı son ziyaret, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın Tacikistan'a yaptığı ziyaret ve Umman Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yaptığı son ziyarete ilişkin raporlar sundu.

Bekayi, Tahran'a baskıyı artırmak amacıyla İran'a karşı yayımlanan son UAEA raporuyla ilgili bir soruya yanıt olarak şöyle dedi: Bu yöntemler sonuç vermez ve tecrübeyle sabit olanı tekrar denemek yanlıştır.

Bekayi, "Ajansın hazırladığı rapor içerik olarak büyük ölçüde tekrar niteliğinde ve bazı teknik konular abartılmaktadır" ifadesini kullandı.

Raporun bazı Avrupa ülkelerinin etkisi ve baskısı altında hazırlandığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bazı Batılı ülkelerin bu tür girişim ve faaliyetlerle uluslararası bir kuruluşun itibarını zedelemesi üzücüdür. Bu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na kesinlikle yakışmaz." ifadelerinde bulundu.

Bekayi, İran’ın Batılı tarafların Ajans aracılığıyla gerçekleştirdiği eylemleri dikkatle takip ettiğini ve buna uygun şekilde adımlarını belirlediğini belirtti.

İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerini yürütme sürecinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile etkileşim ve işbirliği içinde olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ajans raporunun denetçilerle ilgili bölümüne değinerek, “İlgili düzenlemelere uygun olarak birkaç kişinin görevden alınması bu raporda abartılmış; buna karşılık İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerini denetleyen onlarca denetçinin çalışmaları raporda yer almamıştır. Ajansın bu yaklaşımı tamamen taraflı ve kasıtlıdır” dedi.

İranlı diplomat, “Ajansla olan işbirliğimizin bu tür girişimlerden etkilenmesini istemiyoruz, ancak zaman zaman bu tür eylemlere uygun şekilde gerekli kararları almak zorunda kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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