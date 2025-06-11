İran'dan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın (E3) Tahran karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Erakçi'nin paylaşımında, ''Üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri için yedi yılık fırsatı vardı. Ancak kasten veya yetersizlikleri nedeniyle başarısız oldular.

Fransa, İngiltere ve Almanya, pişmanlık duygusu göstermek veya diplomasiyi kolaylaştırmak yerine, nükleer anlaşma kapsamındaki yasal hakkını karşı tarafların taahhütsüzlüğüne yanıt olarak kullanan İran’ın cezalandırılması için gülünç talebini ortaya atıp kışkırtma yaratmaya çalışıyor.'' ifadesi yer aldı.

Erakçi, ''Üç Avrupa ülkesinin bir başka büyük stratejik hatası, İran'ı kararlı tepki vermeye zorlayacaktır. Bu durumun tüm sorumluluğu, bu ülkelerin itibar kaybına neden olan kötü niyetli aktörlerde olacaktır" diye konuştu.