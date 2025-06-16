İran’da uçuş iptal süreleri uzatıldı

İran Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ''Uçuş iptalleri ve hava sahasının kapatılması Salı günü (17 Haziran) saat 02.00'ye kadar uzatıldı’’ dedi.
İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuş iptalleri ve hava sahası kapatılmasının Salı günü (17 Haziran) saat 02.00'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
İran Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ''Uçuş iptalleri ve hava sahasının kapatılması Salı günü (17 Haziran) saat 02.00'ye kadar uzatıldı’’ dedi.
News ID 1927847
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