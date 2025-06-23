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23 Haz 2025 03:51

Yemen'den işgal altındaki topraklara yeni füze atışları

Yemen'den işgal altındaki topraklara yeni füze atışları

Yemen'den atılan bir füze, Siyonistlerde paniğe yol açtı ve onları sığınaklara yöneltti.

Yemen'den atılan bir füze, Siyonistlerde paniğe yol açtı ve onları sığınaklara yöneltti.

İsrail’in işgal altındaki bölgelerinde, özellikle Kudüs, Tel Aviv ve Netanya’da füze saldırısı sirenleri çalmaya başladı.


 

News ID 1928095

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