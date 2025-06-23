İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: ABD'ye karşı misilleme başarıylıydı

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "İran'ın Katar'daki ABD'nin El Udeyd hava üssüne düzenlediği füze saldırısı, ABD'nin ülkemizin nükleer tesislerine yönelik saldırganlığına bir yanıttır.

Başarılı operasyonda kullanılan füze sayısı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısında kullandığı bomba sayısına eşittir.

Bu eylem, dost ve kardeş ülke Katar'a ve asil halkına yönelik herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır ve İran İslam Cumhuriyeti, Katar ile dostane ve tarihi ilişkilerin sürdürülmesi hususunda kararlılığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.