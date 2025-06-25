Rusya’nın İran’ın UAEA kararına tepkisi

El Mayadin'e göre, Kremlin, İran İslami Şura Meclisi’nin UAEA ile işbirliğini askıya alma kararının, bu ülkeye yönelik gerekçesiz saldırının doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

Kremlin ayrıca, ABD ve Siyonist rejimin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın itibarının ciddi şekilde zedelendiğini vurguladı.

Rusya, Trump’ın ABD’nin İran’a saldırısına dair sonuçlarla ilgili iddialarına yanıt olarak, şu ana kadar kimsenin bu konuda gerçekçi bir değerlendirme yapmayı başaramadığını ifade etti.

Kremlin ayrıca, Moskova’nın, İran konusunu ortaklarıyla görüşmeye devam ettiğini ve mevcut durumun endişe verici olduğunu belirtti.