Galibaf: Meclis’in tasarısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile hesaplaşmamızdır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclis’in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alma zorunluluğu getiren kararını değerlendirdi.

Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UAEA’nın İran'ın nükleer tesislerine ait bilgileri İsrail rejimiyle paylaşarak ajansın az kalan itibarını tamamen kaybettiğini ve bu durumun saldırıların önünü açtığını belirtti.

Galibaf “Meclisin kararı, UAEA ve saygısız başkanı ile aramızdaki hesaplaşmadır” ifadelerini kullandı.

Dün, İran Meclisi, hükümeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almaya zorlayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, İran’ın nükleer haklarının korunması ve ulusal egemenliğin ihlal edilmemesi gerekçesiyle onaylandı.

Söz konusu tasarı, nükleer tesislere yönelik son saldırıların ardından UAEA’nın raporlarının taraflı ve siyasi olduğunu öne sürerek, Ajansla olan ilişkilerin İran'ın ulusal çıkarlarını koruyup korumadığı netleşene kadar askıya alınmasını öngörüyor.