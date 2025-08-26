  1. Dünya
  2. Amerika
26 Ağu 2025 08:13

Küba, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı

Küba, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı

Küba Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin Yemen’deki sivil merkezlere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

El-Mesire televizyonuna göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, Siyonist rejimin Yemen’deki sivil merkezlere yönelik saldırılarını kınayarak bu eylemin uluslararası insan hakları kurallarının açık ihlali olduğunu belirtti.

Rodríguez, bu saldırıların devam etmesinin Yemen’de barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Siyonist rejim, pazar günü Sana’daki hedefleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Haziz Elektrik Santrali gibi sivil tesisleri hava saldırılarıyla hedef aldı.

Yemen Sağlık Bakanlığı’nın raporuna göre, bu saldırılarda başkentte 6 kişi şehit olurken en az 86 kişi de yaralandı.

News ID 1929755

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler