Küba, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı

El-Mesire televizyonuna göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, Siyonist rejimin Yemen’deki sivil merkezlere yönelik saldırılarını kınayarak bu eylemin uluslararası insan hakları kurallarının açık ihlali olduğunu belirtti.

Rodríguez, bu saldırıların devam etmesinin Yemen’de barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Siyonist rejim, pazar günü Sana’daki hedefleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Haziz Elektrik Santrali gibi sivil tesisleri hava saldırılarıyla hedef aldı.

Yemen Sağlık Bakanlığı’nın raporuna göre, bu saldırılarda başkentte 6 kişi şehit olurken en az 86 kişi de yaralandı.