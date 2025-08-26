Cenevre'deki İran-Avrupa görüşmeleri sona erdi

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşti.

Görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Taht Revançi ile Kazım Garipabadi katıldı.

''İran diplomatik çözüme bağlılığını sürdürüyor''

Cenevre'deki İran-Avrupa görüşmeleri değerlendiren İranlı müzakereci ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, "Her iki taraf da BMGK 2231 sayılı karar hakkındaki görüşlerini dile getirdi. İran, diplomasiye ve karşılıklı yarara katkı sağlayacak diplomatik çözüme bağlılığını sürdürüyor." dedi.

Avrupa tarafını ise Almanya, Fransa ve İngiltere’nin dışişleri bakan yardımcıları temsil etti.

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur görüşmelerini gerçekleştirmeyi kabul etmişti.

İran ile anlaşmanın Avrupa'daki tarafları olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 grubu, 16 Mayıs ve 25 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti.