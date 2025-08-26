Türkiye, İsrail gemisinin İstanbul’a yanaşmasını engelledi

Türkiye, Siyonist Zim şirketine ait bir geminin İstanbul Limanı’na yanaşmasını engelledi.

İstanbul Limanı’na kabul edilmeyen gemi, alternatif olarak Yunanistan’daki Pire Limanı’na yönlendirildi.

Dünyanın dokuzuncu büyük konteyner taşımacılık firması Zim Integrated Shipping Services, Türkiye’nin İsrail ile bağlantılı gemilerin limanlara girişini yasakladığını doğruladı. Şirket, Türkiye’ye uğrayacak gemilerini yeniden rotalandırdığını ve yeni düzenlemeye uygun alternatif planlar üzerinde çalıştığını açıkladı.

Zim, Pazartesi günü yaptığı borsa açıklamasında, “Türkiye’deki yerel acentemiz aracılığıyla Türk Liman Otoriteleri’nden bir bildirim aldık. Buna göre, İsrail ile bağlantılı tüm gemiler Türk limanlarına kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Kararın geçtiğimiz Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.

Türk yetkililer, İsrail ile bağlantılı gemilere yönelik yeni bir uygulamayı başlattı. Buna göre Siyonist rejim bayraklı veya İsrail sermayeli gemiler Türkiye limanlarına giremeyecek; benzer şekilde Türk bayraklı gemilerin de işgal altındaki topraklarının limanlarına girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca işgal altındaki topraklara giden veya oradan gelen yüklerin Türkiye limanlarında taşınması veya yüklenmesi yasaklandı. Limanlara yanaşacak tüm gemilerden, İsrail ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını yazılı olarak beyan etmeleri isteniyor. Gemi sahipleri ayrıca yüklerin İsrail’in askeri veya başka amaçları için kullanılmadığını belgelemekle yükümlü.

Uluslararası denizcilik şirketleri, MSC ve Maersk gibi İsrail ile bağlantısı olmayan firmalar, Türkiye limanlarında nasıl hareket edecekleri konusunda resmi talimat bekliyor.

Kaynak: Deniz Haber