Üç Avrupa ülkesinden İran karşıtı yeni iddialar

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan üç ülke, ortak açıklamalarında İran'a karşı tetik mekanizmasını devreye sokmalarının hukuka aykırı olduğunu savunarak, söz konusu eylemin ayrıntılarını Güvenlik Konseyi'ne ilettiklerini duyurdu.

Avrupa Troikası olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere üç Avrupa ülkesi, bir açıklama yaparak şunları söyledi: "İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) önemli ölçüde uymadığını Güvenlik Konseyi'ne bildirdik.

Avrupa Troikası, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine değinmeden iddialarını sürdürdü: İran, 2019'dan bu yana taahhütlerinden giderek artan ve kasıtlı olarak vazgeçiyor.

Nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uymamalarına değinmeden, üç Avrupa ülkesi şunları iddia etti: İran'ın uymaması, güvenilir bir sivil gerekçe olmaksızın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının birikmesini de içeriyor.

Avrupa Troikası ayrıca şunları da iddia etti: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üreten tek nükleer olmayan devlettir.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak açıklamasında, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (OKEP) kararlaştırılan erişimi durdurduğu da belirtildi.

Üç Avrupa ülkesi, Perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine, yasadışı bir hamleyle, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymak için tetikleyici mekanizmayı harekete geçirdiklerini duyuran bir mektup gönderdi.

