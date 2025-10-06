İran’da yeni doğalgaz ve petrol rezervleri keşfedildi

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Güney Fars bölgesinde bulunan Pazen sahasında 10 trilyon fit küp (yaklaşık 283 milyar metreküp) doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu.

Bakan, bu sahadan çıkarılacak gazın ülkenin önümüzdeki yıllardaki enerji dengesizliğini gidermede önemli rol oynayacağını belirtti.

Paknejad, Pazen sahasında yaklaşık 8 yıl süren arama faaliyetlerinin durmasının ardından ikinci sondaj çalışmasının tamamlandığını ve bu sondajın başarılı sonuçlar verdiğini aktardı.

Sahanın, Büşehr eyaletine bağlı Cem şehrine yaklaşık 21 kilometre mesafede bulunduğunu ifade eden Bakan, “Pazen sahasında 10 trilyon fit küp gaz rezervi keşfettik. Bu miktar, ülkenin toplam gaz rezervlerine önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Bakan, söz konusu rezervlerin yaklaşık yüzde 70’inin çıkarılabilir olduğunu ve bu miktarın yaklaşık 7 trilyon fit küp (yaklaşık 198 milyar metreküp) doğalgaza tekabül ettiğini söyledi.

Paknejad, bunun Güney Pars’ın bir fazının yaklaşık 17-18 yıllık gaz üretimine eşdeğer olduğunu vurguladı.

Pazen sahasının geliştirilmesi için sözleşmenin imzalandığını ve önümüzdeki yaklaşık 40 ay içinde üretim faaliyetlerinin başlayacağını belirten Bakan, “Keşfedilen rezervler arasında yatay bir katmanda yaklaşık 200 milyon varil ham petrol bulunduğunu da tespit ettik. Devam eden çalışmalarla bu miktarın artma ihtimali yüksek” diye ekledi.

Paknejad, İran’ın dünya genelinde en büyük ikinci doğalgaz rezervine sahip ülke olduğunu hatırlatarak, bu yeni rezervlerin ülkenin enerji açığını kapatmada önemli bir katkı sunacağını ifade etti.