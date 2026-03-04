Fidan ile Erakçi telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştü.

Bu görüşmede Fidan, İran'dan Türk hava sahasına yanlışlıkla ateşlenen bir füze ile ilgili Ankara'nın rahatsızlığını İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'ye iletti.