Erakçi, Sri Lanka ve Hindistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Bu telefon görüşmelerinde Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erakçi, Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısında işlediği suçları anlatırken, tüm hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler'in ABD ve Siyonist rejimin suç eylemlerini kesin bir şekilde kınama sorumluluğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin uluslararası sularda ve İran kıyılarından iki bin mil uzakta, uyarıda bulunmadan Dena fırkateynini hedef almasını şiddetle kınadı ve bu suçun uluslararası makamlar nezdinde yasal ve uluslararası olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi ayrıca, Dena fırkateynindeki denizcilerin kurtarılması ve yardım operasyonundaki çabalarından dolayı Sri Lanka'ya teşekkür ederek, İran gemilerinin ve mürettebatının sağlığının korunmasının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.