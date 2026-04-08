İran medyası: Müzakere heyetinin başkanlığını Galibaf üstlenecek

İran ve ABD, Pakistan’ın arabuluculuğunda Salı akşamı ve Çarşamba sabahı yapılan görüşmelerde, Çarşamba günü saat 03:30 itibarıyla geçerli olacak iki haftalık bir ateşkes için anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmaya göre, iki tarafın müzakere heyetleri Cuma günü İslamabad’da İran’ın 10 maddelik teklifi çerçevesinde görüşmelere başlayacak.

İran müzakere heyetinin başkanlığını Meclis Başkanı Muhammad Bakır Galibaf'ın üstleneceği iddia edilirken, ABD heyetine ise J.D. Vance başkanlık edecek.

İran’ın 10 maddelik teklifi, sadece nükleer program ve bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda yaklaşık 45 yıl öncesine dayanan birinci ve ikinci aşama yaptırımların kaldırılmasını da kapsıyor.