İran’dan Arap Birliği dışişleri bakanlarının açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının İran hakkında yayımladığı son bildirinin içeriğini tamamen reddettiklerini belirterek, birliğe bazı üyelerin tek taraflı ve yapıcı olmayan tutumlarının etkisinden uzak bir yaklaşım benimsemesi çağrısında bulundu.

Bekayi, İran’ın Birleşmiş Milletler Şartı’nın güç kullanma yasağı, ulusal egemenliğe ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gibi temel ilkelerine bağlı olduğunu vurgulayarak, İran’ın Fars Körfezi’nin güney kıyısındaki bazı ülkelerde konuşlu ABD askeri üs ve tesislerine yönelik savunma amaçlı eylemlerinin, BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Uluslararası hukukun devletlerin iç işlerine müdahale etmeme ve topraklarının diğer ülkelere karşı kullanılmasına izin vermeme yükümlülüğünü hatırlatan Bekayi, bölgede bazı ülkelerin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri faaliyetlerine erişim sağlama, üs tahsis etme, lojistik veya istihbarat desteği sunma gibi yollarla katkı sağlaması durumunda uluslararası sorumluluk taşıyacaklarını ve bunun sonuçlarından sorumlu olacaklarını ifade etti.

Bekayi ayrıca İran’a yönelik suçlamaları reddederek, Batı Asya’daki kronik istikrarsızlık ve güvensizliğin bölge dışı aktörlerin askeri varlığı ve müdahaleleri ile Filistin halkına yönelik süregelen işgal ve sömürgeci yok etme politikalarının sonucu olduğunu belirtti.

İran’ın bölge ülkeleri arasında güven ve iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu dile getiren Bekayi, bölge ülkelerini hukuki ve siyasi sorumluluklarını dikkate alarak gerilimi artıracak tutumlardan kaçınmaya ve karşılıklı saygıya dayalı yapıcı diyalog yolunu izlemeye davet etti.