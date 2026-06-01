1 Haz 2026 19:22

Lübnan'da şehit sayısı 3 bin 433'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki şehit ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail rejimi, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerini bombalıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, Siyonist İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 21 artarak, 3 bin 433'e yükseldi. 10 bin 395 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.

Soykırımcı İsrail ordusu ise Beyrut'un Dahiye bölgesi sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
 

