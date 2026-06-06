İsrail'in Güney Lübnan'a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Güney Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve topçu atışları cumartesi günü de devam etti.

Haberlere göre saldırılarda Güney Lübnan'daki birçok yerleşim yeri hedef alınırken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Lübnan sivil savunması tarafından yapılan açıklamada, Zebdin kasabasına düzenlenen hava saldırısında bir yardım görevlisinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Tayr Debba, Eş-Şehabiye, El-Mervaniye ve Meyfudun bölgelerinin de İsrail hava saldırılarının hedefi olduğu aktarıldı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, karadan havaya füzeler kullanarak bazı İsrail savaş uçaklarına karşı koyduğunu duyurdu.

Çatışmalar sürerken, Binyamin Netanyahu cuma günü yaptığı açıklamada, Lübnan ile herhangi bir ateşkes anlaşmasının şu anda gündemde olmadığını söylemişti.