Maariv: İran karşıtı ittifak girişimi başarısız oldu

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, mevcut savaşın mevcut haliyle sürdürülmesinin İsrail'i zafere ulaştırmayacağını, aksine ülkeyi tehlikeli bir çıkmaza sürüklediğini değerlendirdi.

Gazetenin analizinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun somut bir başarı elde edemediği ve ABD Başkanı çevresindeki karar alıcılar nezdindeki etkisinin zayıfladığı öne sürüldü.

Haberde, "Gerçek oldukça basit; çok cepheli bir savaşta zafer elde etme ihtimali bulunmuyor" değerlendirmesine yer verildi.

Maariv, İsrail'in ABD ve bazı ülkelerle birlikte İran'a karşı oluşturmak istediği ittifakın beklenen sonuçları vermediğini savunurken, İsrail'in yıpratma savaşına sürüklendiğini ifade etti.

Analizde ayrıca, bölgesel düzeyde yeni stratejik yakınlaşmaların ortaya çıktığı belirtilerek Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler arasındaki iş birliklerinin İsrail açısından dikkatle izlenmesi gereken gelişmeler olduğu ifade edildi.

Gazete, mevcut çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun tüm cephelerde çatışmaların durdurulması olduğunu savunarak, siyasi ve askeri yönetimde değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.