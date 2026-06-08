Erakçi Türk mevkidaşı Fidan ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer işgal ordusunun bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran ordusu, siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü’nün balistik füzelerle hedef alındığını açıklamıştı.