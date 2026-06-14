İsrail Basını: İran, savaşın en büyük kazananı

Maariv gazetesi, Washington ile Tahran arasında varılan anlaşmanın İran'ın söz konusu savaşın “tartışmasız en büyük kazananı” olduğunu ortaya koyduğunu yazdı. Gazete, buna karşılık ABD ve İsrail'in süreçten mağlubiyetle çıktığını ileri sürdü.

Haberde ayrıca İranlı yetkililerin, Başbakan Binyaamin Netanyahu başta olmak üzere İsrail kabinesindeki birçok isimden daha stratejik davrandığı değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasındaki anlaşmaya yönelik rahatsızlığı gündeme taşıdı.

Yetkili ayrıca, İsrail'in müzakere süreci üzerinde etkili olamadığını öne sürerek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını savundu. İsrailli yetkili, İran'ın anlaşma sayesinde istediği hedeflerin önemli bir kısmına ulaştığını belirtti.