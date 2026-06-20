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20 Haz 2026 11:24

Kudüs Gücü Komutanı'ndan "Gazze" uyarısı

Kudüs Gücü Komutanı'ndan "Gazze" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Gazze’de “fırtına” uyarısında bulunarak, siyasi kararların sonuçlarına dikkat çekti ve olası tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı, sosyal medya hesabında “Gazze’de de fırtına var” uyarısında bulundu.

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, paylaşımında şu ifadeleri yazdı:

“‘Hizbullah’ın Mersad’ı var’ dediğimizde dikkat etmediniz ve zor duruma düştünüz; yüz kişinin kaybını kim karşılayacak?”

Devamında Tuğgeneral Kaani şu ifadeleri ekledi:

“Gazze’de de fırtına var. Eğer siyasi yöneticilerinizin istediği şekilde hareket ederseniz fırtınaya yakalanırsınız. Dikkatli olun.”

News ID 1937146

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