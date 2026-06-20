Kudüs Gücü Komutanı'ndan "Gazze" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı, sosyal medya hesabında “Gazze’de de fırtına var” uyarısında bulundu.

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, paylaşımında şu ifadeleri yazdı:

“‘Hizbullah’ın Mersad’ı var’ dediğimizde dikkat etmediniz ve zor duruma düştünüz; yüz kişinin kaybını kim karşılayacak?”

Devamında Tuğgeneral Kaani şu ifadeleri ekledi:

“Gazze’de de fırtına var. Eğer siyasi yöneticilerinizin istediği şekilde hareket ederseniz fırtınaya yakalanırsınız. Dikkatli olun.”