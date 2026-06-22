Tuğgeneral Kaani’den İsrail'e uyarı: Güney Lübnan’dan çekilmezseniz 2000 yılı tekrar eder

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya hesabından İsrail askerlerine hitaben bir mesaj yayımladı.

Tuğgeneral Kaani mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist işgalci ve terörist askerler, dört günden kısa bir sürede 100 kayıp verdiniz! Eğer kendi ayaklarınızla Güney Lübnan’dan çıkmazsanız, 2000 yılındaki destan bir kez daha tekrarlanacaktır; o yıl bu topraklardan aşağılanmış bir şekilde kaçmak zorunda kalmıştınız.

Bugün de saldırganlık ve işgal politikanızda ısrar ederseniz, aşağılanarak ve yenilgiye uğrayarak buradan çıkarılacaksınız."