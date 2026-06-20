İranlı yetkiliden müzakere süreci ve uluslararası temaslara dair değerlendirme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Önemli görüşmelere hazırlanıyoruz ve mutabakat, 5 maddenin derhal uygulanmasını öngörüyor” dedi.

Hatibzade, röportajının devamında Washington’ın mutabakatı uygulaması gerektiğini ve Netanyahu’nun herhangi bir uzlaşı ve istikrar girişimini başarısızlığa uğratmasını engellemesi gerektiğini söyledi.

Karşı taraf da aynı ciddiyeti gösterirse, adım adım ilerlemeye hazır olduklarını belirten Hatibzade ayrıca Katar ve Pakistan’ın bu mutabakata ulaşmada önemli ve merkezi bir rol oynadığını ifade etti.

İranlı yetkili, Gazze dahil tüm cephelerde barışın sağlanması için çaba gösterdiklerini ve Lübnan’ın da savaşla doğrudan bağlantısı nedeniyle mutabakata dahil edildiğini söyledi. İran’ın bölgede hakimiyet arayışında olmadığını, tüm bölge ülkeleriyle ortak çıkarlar taşıdığını vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hürmüz Boğazı’nda denizcilik hizmetlerinin Umman ile koordinasyon içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanacağını belirtti.

Hatibzade İran’ın boğazda yasal haklara sahip olduğunu ancak 60 günlük süre boyunca hiçbir geçiş ücreti uygulanmayacağını söyledi ve bu süreden sonra boğazın yönetimi için yeni bir mekanizma oluşturulacağını ve bölge ülkelerine özel bir girişim sunulacağını ifade etti.

Üst düzey İranlı yetkili ayrıca, gelecekteki herhangi bir anlaşmanın İran’ın dondurulmuş tüm varlıklarının serbest bırakılmasını içermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Lübnan ve bölgede barış ve istikrarın, İsrail’in işgal politikalarını sonlandırmadan ve uluslararası hukuka uymadan mümkün olmayacağını da ekledi.