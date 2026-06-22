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22 Haz 2026 20:43

Pezeşkiyan ile Erdoğan telefonda görüştü

Pezeşkiyan ile Erdoğan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. 

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve ABD arasında sağlanan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.
 

News ID 1937188

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