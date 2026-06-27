Erakçi'den BAE ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi ile BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid arasındaki görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

BAE Dışişleri Bakanı, diyaloğun sürdürülmesi ve diplomatik yöntemlere öncelik verilmesinin önemine vurgu yaparak, mevcut sürecin bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirecek yapıcı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Erakçi'nin Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde ise bölgesel gelişmelerin yanı sıra İran ile ABD arasında devam eden diplomatik sürecin son durumu ele alındı.

İki taraf, Batı Asya'da barış ve istikrarın korunmasına yönelik diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.