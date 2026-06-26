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26 Haz 2026 19:17

İran ve Özbekistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Özbekistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov'un telefon görüşmesinde, Batı Asya'daki son gelişmeler, İran-ABD mutabakatının uygulanması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Görüşmede Erakçi, mevkidaşına savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatın uygulanmasında kaydedilen son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ise Batı Asya'da gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu sürecin sürdürülmesi ve tarafların karşılıklı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine vurgu yaptı.

Taraflar ayrıca, İran ile Özbekistan arasındaki siyasi istişarelerin sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı ilgi duyulan tüm alanlarda geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

News ID 1937241

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