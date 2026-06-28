Galibaf: Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesini özenle takip ediyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile übnan Meclis Başkanı Nebih Berri telefonda görüştü. Görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren ikili konuların yanı sıra Lübnan'daki durum değerlendirildi.

Galibaf, geçtiğimiz hafta İsviçre'de yürütülen müzakerelere değinerek, bu görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birinin Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi ile bu ülkenin egemenliğinin korunması olduğunu ifade etti. Galibaf, bu konunun İran ile ABD arasında imzalanan "İslamabad Mutabakatı"nın ilk maddesinin temel bir parçası olduğunu hatırlatarak, İran heyetinin söz konusu mutabakatın ihlallerine yönelik sert uyarılarının ardından, bu maddenin uygulanma sürecini takip etmek amacıyla İran, ABD ve Lübnan’dan oluşan bir "Çatışma Kontrol Birimi" kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Galibaf, "Amacımız, Lübnan'daki savaşı sona erdirmek, yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini sağlamak ve siyonist rejimin işgaline son vermektir. Bu konuyu büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz" dedi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise İran İslam Cumhuriyeti'nin ve müzakere heyetinin sergilediği tutumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lübnan ile Siyonist rejim arasında gündeme gelen "Washington Mutabakatı"na da değinen Berri, bunu bir “komplo ve fitne” olarak nitelendirdi.

