Galibaf, Lübnanlı heyeti kabul etti

Lübnan’daki Emel Hareketi’nin üst düzey isimlerinden Halil Hamdan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’yi temsilen, Şehit Aytullah Hamaney’in cenaze törenine katılmak üzere bir heyetle birlikte Tahran’a geldi. Galibaf, Lübnanlı heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Galibaf , “Lübnan savaşı sırasında iki kez Beyrut’a gittim. Şehit liderimiz, her zaman Nebih Berri’nin Lübnan’daki Şiiler arasındaki konumu ve rolünü vurgulardı. Kendileri, Nebih Berri’nin Şii toplumunun uzlaşısıyla ve Lübnan halkının çıkarları çerçevesinde alacağı her kararın İran İslam Cumhuriyeti tarafından destekleneceğine inanıyordu” dedi.

Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in şehadetinin İslam dünyası için büyük bir kayıp olduğuna işaret eden Galibaf, “Böylesine büyük bir liderin intikamı, tüm Müslümanları ABD ve Siyonist rejimin zulmünden kurtarmaktan başka bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Galibaf, Ramazan Savaşı (40 günlük savaş) sırasında Nebih Berri ile üç kez görüştüğünü belirterek, ABD ile yapılan mutabakatta Direniş Cephesi’nin, özellikle de Lübnan’ın, en önemli kaygılardan biri olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti’nin ısrarıyla mutabakat metninde Lübnan’la ilgili ifadelerin yer aldığını söyledi.

İran Meclisi Başkanı, bu maddenin uygulanmasının Lübnan’ın temelden güçlenmesine yol açacağını belirterek, “İran ile ABD arasındaki mutabakatta yer alan Lübnan’a ilişkin maddenin hayata geçirilmesi için Lübnan toplumunun tüm kesimleri çaba göstermelidir. Zira bu maddenin uygulanmasıyla Lübnan’da fitne ve karışıklık çıkarılmasının önüne geçilebilir” dedi.

Galibaf ayrıca, şehit liderin hayatından çıkarılması gereken en önemli dersin, İslam toplumunun ve Şii Müslümanların birliğinin korunması olduğunu vurguladı.