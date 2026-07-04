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4 Tem 2026 17:38

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni tonrası Erdoğan ile Şerif, ikili görüşmede bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi. Görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
 

News ID 1937361

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