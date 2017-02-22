Kuşadası güvenlik sebebiyle turizm rotasından çıkarıldı

Sputnik’in haberine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi, dünyanın ikinci büyük cruise operatörü Royal Caribbean tarafından, güvenlik gerekçesiyle 2017 yaz sezonu rotasından çıkartıldı. Şirket açıklamasında, Kuşadası'na olan 42 seferin iptal edilmesinin nedeni, 'güvenlik ve Türkiye'deki mevcut belirsiz ortamı' olarak gösterildi.

Dünyanın en büyük seyahat acentesi Carnival Corporation bünyesindeki üç şirketin ardından ABD merkezli cruise şirketi Royal Caribbean Kuşadası'na 2017 yaz sezonu programındaki tüm seferlerini iptal etti. Dünyanın en büyüğü olan Harmony of the Seas'ın da aralarında bulunduğu, her biri 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasında yolcu taşıyan dev kruvaziyer gemilere sahip Royal Caribbean, iptalleri acente ve müşterilerine de duyurdu. Şirket açıklamasında, Kuşadası'na olan 42 seferin iptal edilmesinin nedenini güvenlik ve Türkiye'deki mevcut belirsiz ortamı olarak gösterdi.

Royal Caribbean, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının ardından 6 gemisinin Kuşadası Limanı yerine Yunanistan'ın Mikonos, Rodos ve Girit Adaları ile Karadağ'da duracağı bildirildi. Şirketin açıklamasında ayrıca, "Karar verme süreci her zaman misafirlerimizin güvenliği konusundaki anlayışımıza dayandı. Royal Caribbean İnternational, Türkiye'deki değişen durumu yakından takip edecek ve bu popülasyon limanına geri döndüğümüzde mutlu olacağız" ifadelerine yer verildi.